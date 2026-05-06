山野太一が両リーグ単独トップの5勝目を挙げた(C)産経新聞社ヤクルトの山野太一が5月6日、敵地・東京ドームで行われた巨人戦に先発登板し、両リーグ単独トップとなる5勝目を挙げた。チームは5−0で勝利した。【動画】ドラフト同期が貴重なアシスト！内山壮真の2号アーチをチェック27歳の左腕は最速150キロの直球に加え、持ち味のスライダーやワンシームで巨人打線を翻ろう。4回二死満塁のピンチでは、吉川尚輝をカットボールで