お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは5月6日、自身のInstagramを更新。GWに家族で多摩川を散歩した様子を披露しました。【写真】庄司智春＆藤本美貴のラブラブショット！「多摩川でお散歩で全然楽しめたねって」庄司さんは「どこに行っても混んでるから 多摩川へお散歩 長女が写真を撮ってくれて 次女が 肩組んじゃいなよ〜 2人でハート作って〜 などとかなり演出が入り それに家族でずっと爆笑してた」とつづり、11枚の写真を