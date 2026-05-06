阪神アーバン競馬「第27回兵庫チャンピオンシップ」は6日、第11R、1400メートル戦で争われ、戸崎圭太騎乗の1番人気サトノボヤージュ（牡3＝田中博）がゴール前の激戦を制し、重賞初制覇を果たした。2着はJRAのトウカイマシェリ、3着は大井のゼーロス。地元勢はスターアイセーラの7着が最高だった。これが地力の証だ。好位で流れに乗ったサトノボヤージュがねじ伏せての勝利。ただ、ここに至るまでは順風満帆ではなかった。「