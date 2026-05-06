大相撲の小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が6日、霧島（30＝音羽山部屋）、安青錦（22＝安治川部屋の両大関、平幕・藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）と11番取って6勝5敗だった。春場所は勝ち越したものの、14日目から「右肘痛」で休場。春巡業も全休しトレーニングと治療に専念した。関取との申し合いも数日前から再開し調整のピッチを上げている。藤ノ川には左おっつけを駆使して押し出すなど動きの良さをアピール。「きょうはいい稽