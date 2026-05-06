◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）阪神・森下翔太外周が、6日の中日戦で「3番・右翼」で先発し、3安打猛打賞とした。9連戦全てで安打を放ち、好調をキープした。「向こうの投手（高橋宏）もかなり良かった。でも、遥人さんが本当に良かったかなと思います」試合後は先発し完封勝利を手にした高橋を称えた。二塁すら踏ませず、5回以降はパーフェクトピッチングを展開した左腕に対し、「何より