◇セ・リーグヤクルト5―0巨人（2026年5月6日東京D）ヤクルトは6日の巨人戦に5―0で快勝し、ゴールデンウイークの9連戦を5勝4敗で勝ち越した。池山隆寛監督（60）は、今季初の1番起用に応え、初回表の初球に先頭打者アーチを放った並木を絶賛した。4勝を挙げている相手先発のドラフト1位左腕・竹丸をいきなり攻略。「なかなか点を取れないだろうなという思いで見ていたんだけど、初球、一振りで1点というのはね、本当に