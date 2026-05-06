平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」決勝戦が行われ、単騎の古性優作が4連勝の完全Vを達成した。連覇を狙った吉田拓矢（30＝茨城）は2着。日本選手権連覇まであと1/2車身届かなかった。最終バック過ぎに、逃げた佐々木の番手から抜け出して先頭で4角を回ったが、切り替えた古性にゴール前で差された。「佐々木君のダッシュが凄くて（車間が）空いてしまった。あそこで追いつくために消耗した。取鳥さんが来た時にヨコ