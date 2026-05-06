ギタリストの布袋寅泰（64）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ロックバンド「スパークス」のロン・メイル、ラッセル・メイル兄弟、「コーネリアス」小山田圭吾とのショットを投稿した。5日にSGCホール有明で開催されたSPARKS・Corneliusのライブに参加した布袋。終演後、「我が人生はサプライズの連続！THE DAY 東京ドームの前夜、スパークスのラッセル・メイルから『良かったら東京のライブにギターを持っておいでよ