ロシア軍の空爆後、消火活動に当たる消防隊員ら＝5日、ウクライナ東部ドネツク州（ゲッティ＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領が一方的に表明したロシアとの「停戦期間」が6日に始まった。ウクライナはロシアに順守を求めたが、プーチン政権は反応を示さずに攻撃を継続した。ウクライナのシビハ外相はロシアが「停戦を破った」と非難した。これと別にロシア国防省も9日の対ドイツ戦勝記念日に合わ