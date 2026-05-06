◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）開幕から全5試合で高橋遥人投手とバッテリーを組む伏見寅威捕手（35）は、3試合連続完封勝利の偉業について「きょうは何もありません。凄すぎました。それ以上ないです」と最大級の賛辞を贈った。2試合連続無四球完封勝利という結果にも「（今季）一番良かったんじゃないですか」と評し「きょうは（捕手として）本当に何もしていない。遥人がストライクゾーン