「第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２」（６日、園田）１番人気のサトノボヤージュが向正面で３番手から仕掛けて突き抜け、国内４連勝で重賞初制覇を成し遂げた。２着は４番人気のトウカイマシェリが続き、前走でサウジダービーに海外遠征したＪＲＡ勢がワンツーフィニッシュを決めた。３着には６番人気で大井のゼーロスが地方馬最先着を果たした。前走のサウジダービー・Ｇ３で３着の実績通りに、サトノボヤージュが