左肘の出術を受け、今季復帰は絶望的となった横浜ＤｅＮＡ・コックス（資料写真）横浜ＤｅＮＡは６日、オースティン・コックス投手（２９）が米国内の病院で左肘内側側副靱帯（じんたい）を補強するインターナルブレース手術を受けたと発表した。今季中の復帰は絶望的となり、球団は新外国人を含め補強を検討。取材に応じた木村洋太球団社長は「あらゆる可能性を今まで以上に検討していく必要がある」と語った。来日１年目のコ