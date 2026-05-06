俳優小野塚勇人（32）が6日、東京・日比谷ステップ広場で行われた「Hibiya Live Festival2026」に出演し、舞台「HiGH＆LOW THE戦国外伝」のステージイベントを行った。同シリーズは15年10月のテレビドラマから始動し、今年10周年を迎えた。「10年目ということで気合が入っております」と話し、「僕だけでなくこれまで作品に携わった方の思いがつながっていると思います。全員主役ということで、人間味、熱量、葛藤を描いている