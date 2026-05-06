◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ▽第１５節鹿島３―０水戸（６日・メルカリスタジアム）東地区の首位に立つ鹿島は、ホームに水戸を迎えた「茨城ダービー」で３―０の勝利を収めた。３万２２７４人の大観衆の前で、ＰＫ戦の末に敗れたアウェー戦の雪辱を果たした。＊＊＊前節の町田戦（１△１、ＰＫ４〇２）から中２日とあって、先発６人を変更した鹿島。しかしベンチスタートとなった鈴木優磨に代わる形で先発した