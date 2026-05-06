JR東日本によりますと、ゴールデンウィークの上りのピークは5日から始まっていて、JR東日本は6日も上りで9本、下りで5本の臨時列車を導入して対応していますが終日ほぼ満席となっています。それぞれ思い思いに過ごしたゴールデンウィーク。ここで皆さんに聞きました。ゴールデンウィークの思い出は？神奈川から「おじいちゃんとおばあちゃんのお家に遊びにきました。帰省です」「水族館