軽快な走りの根底にある1429kgの車重2027年までの延命が決定した、アルファ・ロメオ・ジュリア。ステアリングホイール上に備わるスタートボタンを押すと、2.0L 4気筒ターボエンジンがザラついたサウンドとともに目覚める。何といっても、回転上昇が小気味いい。【画像】軽快さの根底に1429kgの車重ジュリア・インテンサ競合クラスのサルーンたち全125枚高負荷時でも、ゾクゾクさせる音響ではないものの、フェイクはなし。ス