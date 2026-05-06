完全な電動化を想定した計画は白紙にアルファ・ロメオ・ジュリアが10年目を迎えるなんて、信じられないのは筆者だけではないだろう。一般的なモデルのライフサイクルでは、次世代へバトンタッチしていて不思議ではない。だが改良を経て、予定では2027年まで生産は続く。【画像】軽快さの根底に1429kgの車重ジュリア・インテンサ競合クラスのサルーンたち全126枚完全な電動化を想定した、後継モデルの計画は白紙になった。電