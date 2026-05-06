京都・南丹市の山林に小学生の男の子の遺体が遺棄された事件。警察は死体遺棄の疑いで4月に逮捕した安達優季容疑者（37）を、6日にも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めたことが分かりました。逮捕前の任意の調べに「南丹市内の公衆トイレで衝動的に首を絞めて殺害した」という趣旨の供述をしていたという安達容疑者。警察はこの公衆トイレを殺害現場とみています。小学5年の安達結希さんは2026年3月23日の朝、安達容疑者の車で小学