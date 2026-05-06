ブンブンブン、と店の軒先で飛び回るミツバチ。すぐ近くには食事をする男性の姿もあります。映像は3日午後2時ごろ、東京の人気観光地・浅草で撮影されました。浅草の観光地の中心地に突如ハチの大群が現れ、店に集まりだしたということです。大量のミツバチが群がったのは、炭火焼き鳥が自慢の人気居酒屋でした。地鶏炭焼 おか田・高橋店主：怖いし、きょう一日営業終わりだねって感じになりました。店の中から撮影された映像を見