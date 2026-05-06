連休最終日のきょう、福島県郡山市の磐越自動車道で、高校生など27人が死傷する事故がありました。死亡したのは新潟県の高校生で、部活動の練習試合に向かう途中でした。北越高校灰野正宏 校長「残念ながら本校の生徒が1名亡くなったことについては、痛恨の極みであります」バスに乗っていた生徒が通う新潟市の北越高校は対応に追われました。バスには男子ソフトテニス部の部員20人と運転手1人が乗っていて、遠征へ向かう途