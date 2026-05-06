“昭和・平成”の定番だった「サンルーフ」なぜ減った？かつて、昭和から平成初期にかけてのクルマ好きにとって、「サンルーフ」は高級感やスポーティさを象徴する憧れの装備でした。新車を購入する際、少し無理をしてでもメーカーオプションで装着したという経験を持つベテランドライバーも多いのではないでしょうか。【画像】「開放感すげえぇぇ！！」 開閉式サンルーフに代わる「最新ガラスルーフ」がすごい！（18枚）し