「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。5月5日（火）の放送は、OWVとWATWINGによる異グループ対抗バトル後半戦！【動画】イケメンの告白LINEにあのちゃん絶叫「きもーい！」恋愛テクが裏目に!?吉本興業発のボーイズグループ・OWVと、ホリプロ所属のダンス＆ボーカルグループ・WATWINGによるグループ対抗バトル。前半戦を終えてOWVが2勝、WATWINGが1勝。負けたチームには相手グループの楽曲を30秒間全力でPRするという、