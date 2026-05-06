5月5日（火）に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分）。ジャーナリスト・安藤優子が持参したお宝に驚きの値がついた。【動画】安藤優子、アポなしで入手したポール・マッカートニーのサインが驚きの鑑定額に！日本を代表するジャーナリスト・安藤優子。1958年、千葉県市川市で3人きょうだいの末っ子として生まれ、名門・都立日比谷高校に進学。当時の夢はホテルウーマンで、英語力を磨くため高校2年生でアメリカ