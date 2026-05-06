J1「百年構想リーグ」は終盤に入っています。ファジアーノ岡山は、きょう（6日）アウェーでV・ファーレン長崎と対戦しました。 3連勝中と、勢いに乗るファジアーノ。中3日で敵地・長崎に乗り込みました。 ファジアーノは序盤、最前線のウェリック・ポポにボールを集めて得点を狙いますが…決めきれません。すると、前半19分、相手のロングフィードに背後を取られ、先制を許しま