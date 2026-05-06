◇ファーム・リーグ阪神6―0広島（2026年5月6日SGL尼崎）5日に出場選手登録を抹消された阪神・岡城が再昇格へ連日のアピールだ。「1番中堅」でスタメン出場すると、初回先頭での右前打に続き、5回1死満塁の好機で2番手の左腕・高橋のカットボールを左前に運ぶ2点タイムリー。前日5日にも安打を放っており、成長を印象づけた。それでも結果で一喜一憂するつもりはない様子。ボールの見極めなどについては「課題意識を持