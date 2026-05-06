◇明治安田J1百年構想リーグ第15節鹿島3―0水戸（2026年5月6日メルカリスタジアム）首位・鹿島が水戸との茨城ダービーに快勝した。中2日となった3日町田戦から先発6人を変更。前半13分にFW田川亨介が負傷退場するアクシデントがあり、FW師岡柊生が緊急出場した。スコアレスで試合が進んだ同30分、ロングボールに抜け出したFWレオ・セアラがDF牛沢健に背後から倒され、牛沢が決定機阻止で一発退場。鹿島が数的優位に立っ