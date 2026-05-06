◇セ・リーグ巨人0―5ヤクルト（2026年5月6日東京D）巨人のドラフト1位・竹丸和幸投手（24）は、プロ入り後最多の111球、同最長の6回2/3を投げて奮闘したものの、5失点で2敗目（4勝）を喫した。「入りが良くなかったが一番の原因」と振り返った。初回先頭・並木に初球を捉えられ、左越えにいきなりソロを被弾。その後も増田にも左前適時打され、この回2失点した。2回から5回までは無安打投球と立ち直ったが、7回に鈴木叶