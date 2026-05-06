北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮中央通信＝共同）【ソウル共同】韓国の北朝鮮専門家は6日、北朝鮮が憲法を改正し、韓国との統一に関する記述を削除したと明らかにした。韓国との平和統一放棄を主張する金正恩朝鮮労働党総書記の意向を反映したとみられる。金氏が務める国家元首の「国務委員長」が核兵器の使用権限を持つことを初めて明文化したことも判明した。韓国メディアが報じた。金氏は2023年末に韓国との平和統一