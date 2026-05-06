5日、カボベルデの首都プライア沖に停泊するクルーズ船/AFP/Getty Images（CNN）ほんの1カ月前、彼らは冒険の旅に出発した。行き先は世界で最も辺境にある島々だ。クジラやイルカ、ペンギンとの出会いが待ち受け、氷に覆われた広大な海、そびえ立つ断崖、なだらかな緑の丘陵地帯が彼らに手招きしていた。しかし今、彼らは大西洋に停泊中の船内で客室に隔離され、致死性のウイルスの蔓延（まんえん）から身を守るためにできる限りの