◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）阪神・高寺が値千金の1号2ランで勝利に導いた。「うまくく打てました。結果的に良かったです」0―0で迎えた6回無死一塁の3打席目。1ボールから右腕のまん中高め152キロを強振した。打った瞬間スタンドインを確信する今季1号のV撃。不動のリードオフマン・近本を欠く中、4試合連続の1番起用に応えた。「試合に入ったら必死にやるだけ。（1番起用は）あまり考