最大12連休となった今年のゴールデンウィーク。そんな中多忙を極めたのが、ロードサービスのJAF。出動件数は通常の2倍。休日のトラブルを救う現場に密着しました。 【写真を見る】｢ボルトが刺さって…｣｢走行中に異音｣ 去年のGWは1分あたり5件のペースで出動 今年は？トラブル救うJAFに密着 名古屋全域を受け持つ、JAF名古屋中央基地。この日は連休後半初日の3日。17年目のベテラン川口剛史隊員は