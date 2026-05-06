北京五輪カーリング女子銀メダルでロコ・ソラーレの吉田夕梨花が６日、「ｄａｙｏｆｆ」として自身のインスタグラムを更新。「『晴れた日は出かけよう、どこか遠くへ』の歌詞の通り、晴れた日はどこか行きたい、外に出たいと思う毎日まだまだ春風は強いけど、夫の後ろで楽させてもらいながらリフレッシュライドへ（下りはえげつないスピードで置いていかれます）」と記し、夫でスピードスケート男子で五輪２大会連続出場の新