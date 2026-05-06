奄美大島出身のアーティスト・ＲｅｏＮａが５日、東京・アニメイトシアター（アニメイト池袋本店・北館Ｂ２Ｆ）で開催された、株式会社アニメイト主催「ＡＯＭｐｒｅｓｅｎｔｓＣｈｅｅｒＣｏｎｃｅｒｔ『ＲｅｏＮａ―よりみち―』」に出演した。同イベントはアニメイトによる音楽ライブ企画の一環として、?寄り添いあう道?を意味する「よりみち」をタイトルに掲げ、出演者と来場者、関係者すべてがそれぞれの歩幅で関わ