【その他の画像・動画等を元記事で観る】「週刊少年マガジン」で連載され、コミックス累計420万部を突破し、2018年にはTVアニメ化した『寄宿学校のジュリエット』。そんな大人気学園ラブコメを手掛けた金田陽介の最新作『黒猫と魔女の教室』第2クールのエンディング・テーマに中川翔子『Twilight Magic』が決定！本人からコメントも到着した。中川翔子の歌手デビュー20周年を記念した新曲「Twilight Magic」は、5月5日の誕生日に行