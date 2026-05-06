ECB賃金トラッカー ２０２５年の３％増に対し、今年の賃金上昇率は２．６％になると予測 中東紛争に伴うエネルギー価格の上昇にもかかわらず、ユーロ圏の賃金上昇率は今年、鈍化する見通し ２０２６年の数値は３月時点の予測から据え置かれた