行方が分からなくなっているのは、酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）です。久松さんは5月3日午前8時半ごろ、山菜採りのために1人で入山していました。警察などが5日、捜索を行い、午前9時50分に久松さんとみられる1人の遺体を発見しました。警察によりますと、遺体は、現場近くに残されていた久松さんの軽トラックから南西に150メートルほど離れた場所に倒れていたということです。また、遺体を発見した後に遺体の近くで