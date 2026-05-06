遺体で見つかったのは、鮭川村曲川の無職・新田昭子さん（84）です。警察の調べによりますと新田さんは4日午後3時半ごろ、ササダケを採ろうと自宅近くの山に1人で入ったまま行方がわからなくなっていました。5日に引き続き、6日も午前8時ごろから警察や消防団など70人あまりでの捜索が行われ、午前11時5分に山林の崖の下に心肺停止の状態で横向きに倒れている新田さんが発見されました。新田さんは県警ヘリ「がっさん」で救助され