◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６日、栗東トレセン抑えきれないスピードとパワーだ。アスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）は戸崎圭太騎手と初コンタクト。栗東・坂路で、ディーガレジェンド（５歳３勝クラス）を２馬身追走した。体を大きく使いながら、四肢を機敏に回転。馬なりで５１秒８―１２秒２の好時計をマークし、首差先着した。鞍