読売マイラーズＣ３着のベラジオボンド（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）、同４着のショウナンアデイブはしらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神・芝１６００メートル）を目標にする。大阪杯８着のデビットバローズは同レースか函館記念（６月２８日、函館・芝２０００メートル）を視野。阪急杯７着のヤンキーバローズ、米子城Ｓ５着のガロンヌは鞍馬Ｓ（５月１６日、京都・芝１２００メートル）を予定する。難