◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人が今季４度目の完封負け。３カード連続負け越しで、９連戦を３勝６敗で終えた。敗戦の中でも、泉口友汰内野手の攻守の安定感と安心感を改めて感じさせる一戦でもあった。試合前練習中の顔面打球直撃から復帰３戦目。打撃面では初回２死走者なしから遊撃内野安打を放ち、４回先頭では中前打をマークした。いずれも得点には結びつかなかったが、初回は先制され