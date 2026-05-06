■これまでのあらすじ花見へ向かうタクシーに乗せてもらえなかったり、言われた通り作った弁当に難癖つけられたり、妻は義母から理不尽な扱いを受けてた。義母は体がしんどいと言うが、コンビニに行く元気はあった。「来年はお弁当屋さんにお願いしましょう」という義母に妻は唖然とするばかり…。私にとってはさんざんな花見だったのに、夫は「楽しかったな」と笑っていました。タクシーに乗ることも許されず、一生懸命作ったお弁