日本ハムが終盤に突き放した。1―1の六回にレイエス、野村の連続適時打で勝ち越すと、八回に細川の3ランなどで7点、九回にも2点を加えた。伊藤が7回を4安打1失点で3勝目を手にした。楽天の連勝は3でストップ。