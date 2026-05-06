3回広島2死一、二塁、菊池が左越えに先制3ランを放つ＝横浜広島が10点を奪って大勝し、DeNA戦今季初白星。三回に菊池の1号3ランで先制し、五回に5安打を集めて5点。六回は持丸が2号ソロを放った。栗林は安定感抜群で7回3安打無失点で3勝目。DeNAは深沢が8失点で初黒星。