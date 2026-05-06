フリーアナウンサー垣花正（54）が6日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして生出演し、プライベート写真の流出疑惑に戦々恐々とする場面があった。番組では、企業で個人情報のSNS投稿が相次いでいる問題をピックアップした。西日本シティ銀行は先月、下関支店の執務室の様子が動画などで拡散し、個人情報が流出した問題で謝罪。日本テレビでも、情報番組「ZIP！」のシフト表とみられる資料や、局の入館証を