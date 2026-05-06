ファミリーマートは、2026年4月20日に朝食に関する調査結果を公開しました。それに合わせて、ファミリーマートで購入できる1週間の朝食献立を提案。忙しくて最近食事がおろそかになってしまっている人も、しっかり摂っている人も必見の献立になっています。500円前後でしっかりとした朝食が買えるファミリーマートは、新生活シーズンに合わせて朝食に関する調査を実施しました。その結果、「朝食を食べた方が日中に元気に活動でき