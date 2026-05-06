マルチバースプロジェクト METALVERSEが、初のオフィシャル配信シングル「GIZA」を5月8日にリリースする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、King Gnu、ちゃんみな、aiko、乃紫、キタニタツヤ feat. BABYMETAL……注目新譜6作をレビュー） これまでオフィシャルからの音源リリースはなく、YouTubeオフィシャルチャンネルにライブMVのみが公開されていたMETALVERSE。今回の音源リリースと共に、スタ