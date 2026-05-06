EASTグループで首位の鹿島は５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第15節で水戸ホーリーホックとホームで対戦。３−０で完勝し、首位突破へ向けて大きな一勝を手にした。試合は立ち上がりから鹿島が主導権を握る展開となる。すると30分、レオ・セアラを倒した水戸の牛澤健が決定的得点機会の阻止で一発退場。鹿島は数的優位となり、一気に流れを引き寄せる。後半に入っても攻勢は変わらない。58分、右CKのこぼれ球