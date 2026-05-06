◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0中日(6日、バンテリンドーム)阪神・郄橋遥人投手が9回10奪三振で今季4度目の完封勝利。直近3試合連続完封は、1966年のバッキー氏以来、球団60年ぶりの快挙となりました。好投を披露した郄橋投手は、「いつも通りストライク先行で、力のバッターが多いので低めに投げきろうという感じでした」と振り返ります。中日打線には2塁を踏ませず、5回以降は完全投球。わずか2安打で無四球完封勝利