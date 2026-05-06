生活家電などを手がけるシロカ（東京都千代田区）は、「DCリビング扇風機 しゃがみま扇 SF-DB151」を2026年5月15日に発売する。しゃがまず楽に操作可能操作性にこだわったという見やすく大きなボタン配置で、電源オン/オフと風量の調節は軽く足で触れて操作できる。しゃがまず楽に操作可能で、腰への負担の軽減に加え、両手がふさがっている際にも便利だ。ただボタンを大きくしただけでなく、足で操作するための強度と操作性を両立