プロ野球セ・リーグは、4月28日から5月6日まで組まれたゴールデンウィークの大型連戦が行われ、巨人が唯一負け越しとなりました。首位阪神とゲーム差なしの2位ヤクルトは、ともに5勝4敗。直接対決では阪神が2勝1敗勝ち越しましたが、ともに貯金1を増やしました。一方、3位巨人は、広島・阪神・ヤクルトに3カード負け越しで、9連戦は3勝6敗。4位DeNAは4勝4敗1分、5位広島と6位中日は雨天中止が1試合あり、8試合となりで広島が4勝3敗